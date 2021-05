Sugerir que o novo coronavírus vazou de laboratório é ‘manipulação política’, diz China

WASHINGTON — A embaixada da China nos Estados Unidos disse se tratar de “manipulação política” a teoria de que o novo coronavírus teria surgido em um laboratório em Wuhan. A declaração, feita nesta quinta-feira, 27, é uma resposta ao gesto de Joe Biden de solicitar um relatório de inteligência sobre a origem do vírus.

"Algumas forças políticas ficaram obcecadas com a manipulação e o jogo de culpa, ignorando a necessidade urgente de combater a pandemia e a demanda internacional por cooperação nesta frente, que causou a trágica perda de muitas vidas", disse um porta-voz diplomático.

A legação chinesa afirmou ainda que o país asiático sofre uma “campanha de difamação”, ressaltando que a teoria da 'fuga do laboratório' voltou a ganhar força. O motivo que fez recrudescer o interesse por essa possibilidade é um suposto relatório, publicado no início da semana pelo The Wall Street Journal, revelando que vários pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan teriam adoecido e sido hospitalizados em novembro de 2019, às vésperas da pandemia.

“Como a pandemia continua a causar grandes danos ao mundo e a comunidade internacional aguarda maior cooperação entre os países, algumas pessoas recorrem ao seu antigo manual. Não podemos deixar de nos perguntar: será que eles deixaram essa lição amarga para trás tão cedo? Querem ver as tragédias repetidas?”, acrescentou a embaixada.

Esta é a primeira reação de Pequim depois que Biden ordenou a investigação aos serviços de inteligência dos Estados Unidos. O documento com as conclusões sobre a origem do vírus — ou a falta delas — deve ser entregue à Casa Branca em 90 dias.

O líder democrata justificou o pedido citando que os dados atuais são insuficientes para determinar se o vírus surgiu de causas naturais ou de um acidente de laboratório. Por outro lado, Biden afirmou ser provável que, em virtude da resistência do governo chinês em cooperar com investigações internacionais, nunca se chegue a uma conclusão sobre como se originou o Sars-Cov-2.

“Pedi à comunidade de Inteligência que redobrasse seus esforços para coletar e analisar informações que possam nos trazer mais perto de uma conclusão definitiva e me reportar em 90 dias”, disse Biden na quarta-feira.

O presidente explicou que dois dos serviços de inteligência dos Estados Unidos estão inclinados à hipótese de que o vírus teria surgido do contato humano com um animal infectado, enquanto um terceiro, à ideia do laboratório./EFE