Suíça: atirador mata três mulheres em Valais Um tiroteio no sul da Suíça deixou três mulheres mortas e dois homens feridos, informou a polícia nesta quinta-feira. A violência trouxe novamente às atenções o debate sobre a facilidade ao acesso das armas de fogo na Suíça, país onde a posse de armas é cultuada por parte da população. O tiroteio aconteceu na noite de quarta-feira, no cantão (equivalente a Estado) de Valais, na parte francesa da Suíça. O suspeito, um homem na faixa dos 30 anos que vivia com uma pensão do sistema de saúde, usou um rifle de assalto do Exército suíço e uma pistola para atacar as vítimas no vilarejo de Daillon.