Suíça está com prisões lotadas e considera exportar detentos, diz ministro

O diretor de prisões do país, Thomas Freytag, afirmou à rede de TV e rádio SRF na sexta-feira que a infraestrutura correcional da Suíça está operando acima da capacidade. Prisões em estados francófonos do oeste do país, em especial, estão lotadas.

Não se sabe ainda se o ministro irá optar pelo plano de levar os prisioneiros para cumprir pena no exterior, e nem se a França e a Alemanha estairam preparadas para recebê-los.

Nos últimos anos, a Suíça tem reforçado suas regras de imigração para estrangeiros da União Europeia, causando tensões políticas consideráveis com seus vizinhos. Fonte: Associated Press.