Suíça inaugura maior ponte suspensa para pedestres do mundo

SUÍÇA - Foi inaugurada na Suíça, neste último fim de semana, a mais longa ponte suspensa para pedestres do mundo.

Com 494 metros de comprimento, a Europabrücke (Ponte Europa, em português) foi construída em meio aos Alpes Suíços a uma altura de 85 metros.

A nova ponte, com cabos que pesam pelo menos oito toneladas para que não balance, liga as vilas de Zermatt e Graechen, no sul do país europeu, informa a rede britânica BBC.

A nova ponte supera a alemã Titan-RT, de 458 metros, inaugurada em maio deste ano na cidade de Oberharz am Brocken. A terceira maior é a SkyPark, em Sochi, na Rússia, com 439 metros, segundo informações da rede de TV alemã Deutsche Welle. / EFE