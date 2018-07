Suíça não está a salvo de um tsunami, diz estudo A Suíça não está a salvo de um tsunami. A estranha conclusão foi publicada por cientistas na revista Nature Geoscience. O que provaria a teoria é a ação de uma onda devastadora que criou o Lago Genebra, maior do país, no ano 563. Segundo os pesquisadores, não só os 200 mil habitantes de Genebra estariam em risco, mas cerca de 1 milhão de pessoas que vivem às margens do lago.