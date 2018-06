Suíça solicita aos EUA tratamento equilibrado a bancos

O governo suíço quer garantir que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não trate os bancos do país de forma mais dura que os bancos de outras nacionalidades, nesse momento em que as autoridades norte-americanas investigam receitas enviadas a contas offshore. "A Suíça está comprometida em assegurar que autoridades norte-americanas sejam justas e equilibradas nos procedimentos, em acordo com o princípio da proporcionalidade, para garantir que bancos suíços não sejam tratados com menor consideração que outros bancos", disse o Departamento de Finanças suíço.

O pronunciamento ocorre depois de a ministra de Finanças da Suíça, Eveline Widmer-Schlumpf, ter se encontrado com o Procurador Geral dos Estados Unidos, Eric Holder, na sexta-feira. Os dois conversaram sobre formas de resolver a disputa tributária, que levou diversos bancos suíços a enfrentar pesadas multas e acusações criminais por supostamente ajudar clientes norte-americanos a evitar impostos. Fonte: Dow Jones Newswires.