Suicida mata 17 em ônibus da Otan no Afeganistão

O grupo, formado por cinco militares e oito civis contratados pela Otan, estava em um ônibus de serviço. O Taleban assumiu a responsabilidade pelo ataque, que resultou ainda na morte de três civis e um policial afegão - atingidos pelos destroços do ônibus. Duas crianças e quatro civis ficaram feridos.

Essa foi a pior baixa da Otan desde que um helicóptero americano foi derrubado, em agosto. Na ocasião, morreram 30 militares. Os insurgentes recorrem a operações suicidas para expulsar as tropas internacionais e forçar a queda do governo afegão, que nos últimos meses tentava negociar com o Taleban. A Otan está transferindo o controle da segurança no país para os agentes locais. A completa saída das tropas - há 130 mil militares estrangeiros no país - está prevista para 2014. / AP e NYT