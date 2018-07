Sul-africano acorda 21 horas após ser declarado morto

Kupelo disse que o homem começou a gritar, o que fez com que os funcionários do necrotério saíssem correndo de medo. Quando finalmente voltaram ao local de trabalho, retiraram o homem da geladeira. Ele foi então enviado a um hospital próximo e posteriormente foi liberado pelos médicos, que disseram que seu estado era estável. Não foram divulgados detalhes dos exames nem da identidade do homem.

O proprietário do necrotério disse que a família do homem está muito feliz em tê-lo de volta. Kupelo pediu aos sul-africanos que chamem funcionários da saúde para confirmar que uma pessoa está morta. As informações são da Associated Press.