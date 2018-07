Sul-africanos preparam festa para os 93 anos de Nelson Mandela

Os sul-africanos estão prontos para comemorar nesta segunda-feira os 93 anos do ex-presidente Nelson Mandela, considerado um herói por muitos no país.

A fundação que leva o nome de Mandela pediu à população que faça 67 minutos de trabalho voluntário neste dia 18 de julho - para representar os 67 anos que o ex-presidente dedicou à luta política na África do Sul.

O ícone da luta contra o regime de segregação racial na África do Sul (Apartheid) deverá passar seu aniversário com familiares no vilarejo de sua infância, na província de Cabo Oriental.

Os 12 milhões de crianças matriculadas nas escolas do país também deverão cantar simultaneamente para Mandela, pela manhã.

Às 8h05 pelo horário local (3h05 em Brasília), os alunos de toda a África do Sul deverão cantar "Feliz Aniversário, Tata Madiba" - uma música composta especialmente para os 93 anos do ex-presidente.

Cuidados médicos

Mandela tem feito cada vez menos aparições públicas, e sua saúde é motivo de preocupação entre os sul-africanos.

Segundo a correspondente da BBC em Joanesburgo Nomsa Maseko, ele tem recebido cuidados médicos 24 horas por dia depois que deixou o hospital em janeiro, quando foi tratado de uma infecção respiratória aguda.

Conhecido pelos sul-africanos pelo nome de seu clã, Madiba, Mandela não aparece em público desde a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2010, sediada na África do Sul.

A Fundação Nelson Mandela, apoiada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirma que o aniversário do ex-presidente deve inspirar as pessoas a fazer do mundo um lugar melhor.

"Se um homem pode dedicar 67 anos de sua vida para fazer o bem para o mundo, imagine o que nós podemos atingir se todos derem somente 67 minutos do seu tempo para fazer o mesmo", disse o chefe da fundação, Said Achmat Dangor.

Empresas, instituições de caridade e celebridades sul-africanas anunciaram planos de realizar trabalhos voluntários no aniversário de Mandela.

"A melhor maneira que temos para agradecer Nelson Mandela por seu trabalho é agindo em favor dos outros e inspirando a mudança", disse o secretário-geral da ONU.

Comunicado de Obama

Em um comunicado divulgado antes da ocasião, o presidente americano, Barack Obama, disse que a vida e o legado de Mandela são exemplos de "sabedoria, força e graça".

No mês passado, a primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, e suas filhas encontraram-se com Mandela no mês passado, em Joanesburgo.

Obama disse que o tempo que sua família passou com o ex-líder sul-africano foi "a parte mais comovente de sua viagem".

Depois de deixar a cadeia, em 1990, depois de 27 anos preso, Mandela liderou o partido do Congresso Nacional Africano a uma vitória esmagadora nas eleições de 1994, na primeira vez em que a maioria negra da África do Sul teve direito ao voto.

Mandela cumpriu apenas um mandato de presidente, deixando o cargo em 1999, entregando o posto a Thabo Mbeki. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.