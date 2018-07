Sul-coreanas prestam condolências a Kim Jong Il

Foram autorizadas a entrar na Coreia do Norte a atual presidente do grupo Hyundai, Hyun Jeong-eun, e a ex-primeira-dama Lee Hee-ho, viúva do ex-presidente sul-coreano Kim Dae-jung. Elas vão liderar duas pequenas delegações. As visitas são as únicas aprovadas oficialmente pelos governos dos dois países - que tecnicamente permanecem em estado de guerra.

O corpo do ditador norte-coreano está em exposição em um caixão de vidro há quase uma semana no palácio onde seu pai, Kim Il Sung, fundador da Coreia da Norte, está em exposição permanente. O funeral de Kim Jong Il está marcado para quarta-feira, mas o governo do Norte disse que estrangeiros não estão convidados. A delegação sul-coreana deve retornar na terça-feira. As informações são da Dow Jones.