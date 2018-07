Sul-coreano fugiu para o Norte após 30 anos na prisão

Aos 27 anos, foi preso sob acusação de conspirar em favor do inimigo do Norte. Passou 30 anos atrás das grades e só foi libertado no ano 2000, quando se mudou para a Coreia do Norte.

Ontem, ele participava de celebração em Pyongyang ao lado de outros sobreviventes do grupo de 63 coreanos que foram libertados pelo governo da Coreia do Sul naquele ano e autorizados a se transferir para o vizinho comunista.

"Eu fazia parte do movimento pela reunificação da Coreia quando fui preso", disse Ri. Como todos, carregava no lado esquerdo do peito os botoms com as imagens de Kim Il-sung, o fundador do país, e seu filho, Kim Jong-il, que morreu em dezembro. Do direito, pendia a Medalha da Reunificação.

Segundo Ri, valeu a pena trocar o sul pelo norte, ainda que a experiência adulta no regime de Seul tenha se restringido à prisão. "Eu era solteiro quando vim para cá. Agora tenho uma bela mulher e uma filha." / C.T. e L.P.