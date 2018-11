Sul-coreano Kim Jong-yang supera russo e é eleito presidente da Interpol

DUBAI - O sul-coreano Kim Jong-yang foi eleito nesta quarta-feira, 21, presidente da Interpol para um mandato de dois anos, ao superar o candidato russo Alexander Prokopchuk, anunciou no Twitter a maior organização policial do mundo.

Kim Jong-yang já era presidente temporário da Interpol desde a súbita "demissão" de seu antecessor, Meng Hongwei, acusado de corrupção na China.

Os delegados da Interpol, reunidos desde domingo em Dubai, escolheram na assembleia geral o sul-coreano, que contava com o apoio dos Estados Unidos. Na semana passada, o jornal britânico The Times informou, com base em fontes britânicas, que Prokopchuk era o favorito.

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 21, 2018

Apesar do posto de presidente da Interpol ser considerado um cargo essencialmente honorário, a candidatura do general russo de 56 anos havia desagradado os críticos de Moscou, que temiam que a organização se transformasse em um instrumento de influência do Kremlin.

"Estimulamos todas as nações e organizações que integram a Interpol e respeitam o estado de direito a escolher um chefe íntegro. Pensamos que será o caso do senhor Kim", disse na terça-feira o secretário de Estado americano, Mike Pompeo.

Quatro senadores americanos pediram em uma carta aberta aos 192 membros da Interpol que rejeitassem a candidatura de Prokopchuk. "Os acontecimentos recentes demonstraram que o governo russo abusava dos processos da Interpol para perseguir os opositores políticos", escreveu no Twitter o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança americano, Garrett Marquis. / AFP