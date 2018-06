Sul-coreanos nadam até arquipélago em disputa Um grupo de sul-coreanos nadou até as ilhas Dokdo, que seu país disputa com o Japão. O gesto para reafirmar a posse de Seul foi liderado por um cantor. Na sexta-feira, uma visita do premiê sul-coreano, Lee Myung-bak, ao local provocou uma crise diplomática.