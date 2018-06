Sondagens iniciais apontam vitória de candidato de centro-esquerda nas eleições da Coreia do Sul

SEUL - O candidato de centro-esquerda Moon Jae-in deve vencer as eleições presidenciais da Coreia do Sul realizadas nesta terça-feira, 9, segundo as primeiras sondagens. A vitória dele acabaria com quase uma década de governos conservadores e traria uma abordagem mais conciliatória em relação à Coreia do Norte.

As seções eleitorais sul-coreanas abriram às 6h locais (18h de segunda-feira em Brasília) para as eleições realizadas após a destituição da presidente Park Geun-hye em razão de um escândalo de corrupção. A breve campanha foi dominada pelos temas de emprego e desigualdades.

Moon Jae-in, de 64 anos, é um veterano da luta pelos direitos humanos. O candidato liderava as pesquisas com 38% das intenções de voto, muito à frente do centrista Ahn Cheol-soo, que em algumas sondagens aparecia empatado com o conservador Hong Joon-pyo.

Estas são as primeiras eleições presidenciais antecipadas na Coreia do Sul, após a também primeira destituição na democracia de um governante por parte de seu Tribunal Constitucional.

Park Geun-hye foi deposta no dia 10 de março pelo seu envolvimento no caso de corrupção envolvendo sua amiga Choi Soon-sil, acusada de criar uma rede de tráfico de influência e extorsão de empresas. / AFP, EFE e REUTERS