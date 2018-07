Sul-coreanos visitam complexo industrial no Norte

A visita ocorre apenas alguns dias depois de as Coreias do Norte e do Sul terem concordado em realizar novas negociações para reabrir o complexo industrial operado em conjunto pelos dois países.

O grupo de sul-coreanos era composto por mais de 20 pessoas. A visita ao complexo industrial de Kaesong - um raro símbolo de cooperação intercoreana - teve como objetivo a restauração do fornecimento de energia, segundo o Ministério de Unificação sul-coreano.

A primeira visita de sul-coreanos a Kaesong desde maio sucede meses de atritos e ameaças bilaterais que sucederam um teste nuclear realizado por Pyongyang em fevereiro. Fonte: Dow Jones Newswires.