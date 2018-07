Sul do Iêmen é atingido por explosões de carro e homem-bomba

Horas depois, um homem-bomba provocou uma explosão na frente de um veículo de patrulha do Exército na cidade portuária de Áden, também no sul do país, ferindo quatro soldados, disseram testemunhas e um funcionário da segurança.

Em Lahej, o carro do comandante Amin al-Shami pegou fogo após ter sido atingido pelo que parecia ser um carro-bomba depois de deixar uma base aérea na província de Lahej, disseram testemunhas à Reuters. Uma fonte da segurança afirmou que duas pessoas que dirigiam o veículo sobreviveram ao ataque.

Ele também contou que a polícia descobriu uma fábrica de bombas na cidade de Áden e prendeu uma pessoa.

"Ainda estamos procurando uma série de suspeitos, incluindo um saudita. Esse é o grupo que explodiu o posto policial de Al-Qawla (em Áden) no sábado e tentou assassinar o ministro da Defesa em Áden no mês passado", afirmou a fonte.

Áden, situada a leste de um estratégico estreito para a navegação por onde passam cerca de 3 milhões de barris de petróleo diariamente, está há três meses sob uma forte operação de segurança. A província vizinha de Abyan mergulhou no caos depois que militantes supostamente ligados à Al Qaeda terem tomado cidades da região costeira há alguns meses.

No poder há 33 anos, o presidente Ali Abdullah Saleh tem se mantido no cargo mesmo com os protestos, que paralisam porções do país, e com a violência que atinge outras regiões.

Testemunhas que viram o homem-bomba em Áden na terça-feira afirmaram que ele era jovem e saiu de um carro para se aproximar da patrulha do Exército. No entanto, apenas ele morreu no ataque.

"Ele apertou um mecanismo dentro de sua camisa e se explodiu", disse um morador. "A explosão fez tremer as casas próximas e quebrou janelas."

Além de sofrer vários ataques contra alvos da segurança, Áden também tem recebido dezenas de milhares de migrantes da província de Abyan, onde o Exército iemenita ainda luta para reconquistar o território perdido para militantes.