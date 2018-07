Suleiman, ex-vice de Mubarak, tenta ser candidato Omar Suleiman, ex-chefe da espionagem do ex-presidente do Egito Hosni Mubarak, disse nesta quinta-feira que decidiu se candidatar a presidente para evitar que os islamitas tomem o poder e transformem o Egito em um "Estado religioso". Suleiman, de 75 anos, alertou que o Egito será isolado no cenário internacional se algum candidato islamita ganhar as eleições. O sufrágio presidencial egípcio ocorrerá em 23 e 24 de maio e representará o último passo da turbulenta transição do país de um regime autoritário para a democracia. A junta militar que governa o país prometeu passar os poderes para um governo civil até 1º de julho. A candidatura de Suleiman, contudo, ainda não está assegurada. Nesta quinta-feira, o Parlamento do Egito, agora controlado pelos islamitas, aprovou uma lei que cassa os direitos políticos dos ministros e funcionários graduados que serviram o regime de Mubarak durante seus dez últimos anos, entre 2001 e 2011.