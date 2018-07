Sumiço de mísseis deixa Otan em alerta A Otan afirmou ontem que está preocupada com a possibilidade de vários mísseis que pertenciam ao governo Kadafi estarem perdidos pela Líbia. Eles teriam sumido depois que os rebeldes derrotaram as forças reais ao antigo governo. Segundo o jornal alemão Der Spiegel, não se sabe o paradeiro de cerca de 10 mil mísseis. Um oficial da Otan explicou que a aliança está à procura do paradeiro dos armamentos.