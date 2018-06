Sunitas tomam duas regiões de fronteira no Iraque Segundo informações de militares do Iraque, os militantes sunitas do Estado Sunita Militante no Iraque e o Levante (ISIL), grupo dissidente da al-Qaeda, tomaram dois pontos de fronteira, um chamado Turaibil na fronteira com a Jordânia e outro com a Síria, chamado al-Walid.