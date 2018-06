Super tempestade pode atingir a costa Leste dos EUA Meteorologistas do governo dos Estados Unidos disseram nesta quinta-feira que uma super tempestade que eles batizaram de "Frankenstorm" poderá atingir grande parte da Costa Leste americana na próxima semana. A tempestade é uma mistura pouco comum de furacão com tempestade de inverno. O olho da tempestade poderá pairar entre a cidade de Nova York e o Estado de New Jersey. Segundo a previsão do tempo, nesta quinta-feira existiam 90% de chances de que a costa leste americana seja atingida na próxima por uma mistura de chuvas, fortes ventos e talvez até neve. A "Frankenstorm" poderá começar no domingo e se estender até quarta-feira. O furacão que deve fazer parte da tempestade deverá tocar a terra firme no Estado de New Jersey na manhã da terça-feira. "Frankenstorm" pode ser uma junção entre o furacão Sandy, que avança de Cuba na direção norte, e de uma tempestade de inverno (boreal) que se formou ontem ao Oeste dos Açores, em pleno Atlântico.