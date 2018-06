O saldo positivo do segundo mês do ano também foi superior ao registrado em janeiro de 2014, quando o superávit comercial foi revisado para 800 milhões de euros.

Em fevereiro, as exportações da zona do euro avançaram 3% ante fevereiro de 2013, para 149 bilhões de euros, enquanto as importações permaneceram estáveis, em 139,2 bilhões de euros, informou a Eurostat. Com informações da Dow Jones Newswires.