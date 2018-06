Superávit comercial da zona do euro atinge recorde Um aumento nas exportações em junho impulsionou o superávit comercial da zona do euro para 14,9 bilhões de euros (US$ 18,4 bilhões), segundo dados da agência de estatísticas do bloco, a Eurostat. Esse foi o nível mais alto desde pelo menos 1999, quando os números começaram a ser acompanhados.