Superterça: Biden vence nos principais estados do sul; Sanders ganha em Colorado

WASHINGTON - Joe Biden marcou um trio de vitórias da Superterça nos principais estados do sul, aproveitando o momento que rapidamente reviveu sua campanha presidencial democrata nos últimos dias. Bernie Sanders reagiu com vitórias em seu estado natal, Vermont, e no Colorado, quando a corrida começou a mudar para o oeste, onde algumas urnas começaram a fechar.

Biden conquistou o Alabama e os estados da Carolina do Norte e Virgínia, um forte começo no dia em que 14 estados foram às urnas em todo o país. Ainda assim, a votação está em andamento nos dois principais Estados, Texas e Califórnia - o que significa que o maior vencedor da noite permanece incerto.

Com os resultados parciais de cinco estados da Superterça, estima-se que Biden deve ganhar ao menos 74 delegados; Sanders, 33, Bloomberg, quatro, e Warren, um.

Uma corrida antes confusa chegou à noite mais crucial das primárias como uma batalha cada vez mais bem definida entre democratas esquerdistas que apóiam Sanders e a senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, e centristas que preferem Biden.

Um curinga foi Bloomberg, que pulou as quatro primeiras primárias democratas, mas investiu mais de US$ 500 milhões de sua fortuna em propaganda na TV nos estados da Superterça e enfrenta uma pressão crescente para provar que valeu a pena. Bloomberg levou cinco dos seis delegados do território da Samoa Americana. /AP e Reuters