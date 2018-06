Superterça equilibrada deixa Romney como favorito para enfrentar Obama

Considerada a etapa mais importante do processo de escolha do candidato de um partido, a Superterça de ontem tendia a ser a menos decisiva da história recente dos EUA. As dez disputas programadas envolveram a definição de 437 delegados para a convenção republicana de agosto, quando será escolhido o rival do presidente Barack Obama na eleição de novembro.

Mesmo reforçando o favoritismo de Romney, a disputa de ontem estará longe de provocar a desistência qualquer de seus adversários e de antecipar a sua indicação como o candidato republicano à Casa Branca. De acordo com as pesquisas de boca de urna, Romney venceu em Massachusetts com 72% dos votos. Em Vermont, ficou com 38% e em Virgínia, onde competiu apenas com o ultraliberal Ron Paul, obteve 57%.

Em Ohio, o maior teste de sua capacidade de conquista dos votos de operários da indústria, Romney estava com 36% dos votos e perdia por três pontos porcentuais para o ex-senador da Pensilvânia Rick Santorum até as 0h10. Na Georgia, Romney terminara em terceiro lugar, e em Oklahoma, empatara com Gingrich no segundo posto.

O ultraconservador Santorum firmou-se na Superterça como o principal adversário de Romney. Venceu em dois Estados, Oklahoma e Tennessee, e a conquista de Ohio daria impulso a sua campanha nas primárias nos outros 32 Estados e territórios americanos.

"Estamos prontos para vencer pelo país", afirmou Santorum na noite de ontem a eleitores em Ohio. "Nossa campanha está em movimento, e uma mudança real está a caminho", declarou Romney em Boston, falando como se já fosse o rival de Obama.

Gingrich, ex-presidente da Câmara dos Deputados, teria vitória restrita à Geórgia, o Estado com a maior parcela dos delegados para a convenção republicana, 76, e seu berço eleitoral. Consultas anteriores apontavam as primeiras conquistas de Ron Paul desde o início das primárias no Alasca e em Idaho.

Para ser escolhido como rival de Obama em novembro, o candidato precisa ter pelo menos 1.144 delegados na convenção republicana. A vitória em um Estado não significa necessariamente a conquista de todos os seus delegados. Cada unidade federal americana tem regras próprias de distribuição desses representantes. Dias depois da Superterça, haverá caucus republicanos no Kansas, em Guam (território americano no Pacífico) e nas Ilhas Virgens (território americano Caribe) no sábado.

Na próxima semana, Santorum deve ter a chance de ganhar terreno. O Alabama e o Mississippi, dois Estados sulistas, de perfil mais conservador e em sintonia com o ex-senador, farão primárias. Uma "minissuperterça" ocorrerá em 24 de abril, com primárias em Nova York, Pensilvânia e outros três Estados.

No dia mais importante das primárias republicanas, uma pesquisa publicada pelo Washington Post/ABC News indicou que nenhum dos quatro pré-candidatos republicanos tem uma imagem positiva acima 40% entre eleitores independentes. A opinião dos independentes é vista como fundamental para um candidato conseguir se eleger presidente. / COLABOROU GUSTAVO CHACRA