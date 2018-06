Superterça ratifica favoritismo de Romney, mas acirra divisão republicana

Embora tenha chegado aos 415 delegados - dos 1.144 necessários para obter a indicação como candidato presidencial republicano -, o ex-governador Mitt Romney ainda deve gastar muito tempo e recursos para livrar-se da sombra do principal adversário no partido, o ex-senador ultraconservador Rick Santorum, que triunfou em três Estados na terça-feira e agora soma 176 delegados. Os republicanos dos Estados mais populosos, como Califórnia, Nova York e Texas ainda não se pronunciaram nestas primárias, mantendo viva a esperança de Santorum e até do ex-deputado Newt Gingrich, que triunfou na primária da Geórgia. A indefinição pode se arrastar até perto de agosto, data da convenção republicana. Com isso, o presidente Barack Obama amplia sua condição de favorito para as eleições presidenciais de novembro. Página A18