Supertufão se aproxima do Japão e autoridades emitem alertas A agência climática do Japão emitiu alertas de emergência, nesta segunda-feira, para que pessoas nas ilhas ao sul do país tomem as precauções máximas, em vista de um supertufão descrito como uma rara tempestade que deve atingir o conjunto de ilhas da região de Okinawa com chuva torrencial e fortes ventos.