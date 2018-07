Suplicy pede que regime deixe Yoani vir ao Brasil O senador Eduardo Suplicy (PT) enviou ontem uma carta à embaixada cubana no Brasil pedindo que o regime autorize a jornalista cubana Yoani Sánchez, autora do blog Generación Y e colunista do Estado, a vir ao Brasil para o lançamento de um documentário em que ela aparece como entrevistada. O filme é sobre as condições da liberdade de expressão e dos direitos humanos em Cuba e em Honduras. Na quinta-feira, a blogueira pediu que a presidente Dilma Rousseff intercedesse a seu favor.