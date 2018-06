Suposto infiltrado taleban mata 11 policiais afegãos

O incidente segue-se a vários outros em que membros das forças de segurança afegã voltaram-se contra colegas locais e estrangeiros. "As investigações iniciais indicam que o atirador era um infiltrado do taleban. Ele foi morto quando seus colegas devolveram os tiros", afirmou o governador da província de Nimroz, Abdul Karim Brahawi, à Associated France Press.

O assassinato ocorre um dia após seis soldados estrangeiros terem sido mortos por afegãos com os quais trabalhavam. Três soldados norte-americanos foram mortos por policiais afegãos, que os convidaram para uma refeição na província de Helmand. Outros três soldados foram mortos por civis afegãos que trabalhavam para em uma base da Otan na mesma província, disseram autoridades.

Um total de 34 soldados estrangeiros morreram este ano por colegas afegãos, de acordo com os cálculos da Otan, que têm 130 mil soldados no país, para ajudar o governo do presidente Hamid Karzai a combater os militantes talebans. As informações são da Dow Jones. (Equipe AE)