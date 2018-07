Suposto mentor do 11 de Setembro é indiciado

Eleito com a promessa de fechar Guantánamo em até um ano, o presidente Barack Obama optou por levar Mohamed a uma corte civil no seu primeiro ano de governo. A ida do suposto mentor do 11 de Setembro a um tribunal de Nova York causou furor entre vítimas dos atentados e a oposição republicana. Há exatamente um ano, Obama recuou e anunciou que os presos de Guantánamo seriam julgados por cortes militares.

Em audiências, Mohamed afirmou que se declara culpado e deseja "morrer como mártir". Ele também diz que foi torturado pelos americanos. / REUTERS