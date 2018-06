Suposto militante do Estado Islâmico mata policial em Istambul

ISTAMBUL - Um possível membro do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) esfaqueou um agente da polícia em uma delegacia de Istambul, antes de ser abatido a tiros neste domingo, 13.

O caso ocorreu em uma delegacia na parte europeia da maior cidade da Turquia, para onde o agressor teria sido transferido. Ele era acusado de pertencer ao EI e de planejar um ataque suicida, informou a emissora CNNTürk.

As circunstâncias em que o ataque ocorreu ainda não foram esclarecidas. O agressor foi morto pela polícia a tiros e o agente de polícia esfaqueado, levado a um hospital, onde morreu devido aos ferimentos.

Se a ligação com o EI for confirmada, será o primeiro ataque deste grupo em 2017 na Turquia. O último atentado do grupo em solo turco ocorreu na noite de ano-novo, quando um suposto militante jihadista assassinou a tiros 39 pessoas em uma boate em Istambul. / EFE