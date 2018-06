Supostos combatentes do Boko Haram sequestram 80 pessoas

Anne Mireille Nzouankeu e Bate Felix in Dakar, REUTERS

Supostos combatentes islâmicos do Boko Haram da Nigéria sequestraram cerca de 80 pessoas, muitas delas crianças, e mataram três pessoas neste domingo, 18, em um ataque na fronteira em aldeias no norte de Camarões, disseram autoridades militares e do governo.

Os sequestros, um dos maiores em solo camaronês desde que os militantes começaram a expandir sua zona de operações em toda a fronteira no ano passado, ocorre no momento em que o vizinho Chade implanta tropas para apoiar as forças de Camarões na área.

"De acordo com as informações iniciais, cerca de 30 adultos, a maioria deles pastores, e 50 meninas e meninos entre 10 e 15 anos foram sequestrados", disse à Reuters um oficial sênior do exército implantado no norte de Camarões.

Ele disse que o ataque no início da manhã tinha como alvo a aldeia de Mabass e várias outras aldeias ao longo da fronteira com a Nigéria. Soldados intervieram e trocaram tiros com os sequestradores por cerca de duas horas, acrescentou.