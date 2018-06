Suprema Corte convoca premiê para depor A Suprema Corte do Paquistão convocou ontem o primeiro-ministro do país, Raja Pervez Ashraf, para depor no dia 27, acusando-o de desrespeitar a autoridade do Judiciário. A notícia ampliou temores de uma nova batalha entre a Suprema Corte e o Executivo - em junho, um episódio similar terminou com a destituição do antecessor de Ashraf. Os juízes querem saber por que o governo do premiê se recusou a investigar um caso de corrupção envolvendo o presidente Asif Ali Zardari, que teria contas secretas na Suíça.