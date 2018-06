Suprema Corte da Índia mantém proibição de relação sexual gay

O governo e sete entidades de direitos humanos haviam entrado com petições pedindo à Corte que revisasse sua decisão, na esperança de que fosse revertida.

"A Suprema Corte deu as costas a estas entidades e seu sofrimento", disse Arvind Narrain, um dos advogados que entraram com as petições.

"O tribunal teve uma oportunidade de se corrigir hoje. Este tribunal deveria ser para todos os seres humanos".

Em 11 de dezembro, a mais alta instância do judiciário indiano reinstaurou uma proibição dos tempos coloniais a respeito do sexo homossexual, na esteira de um período de quatro anos de descriminalização que ajudou a trazer a homossexualidade à luz do dia no país socialmente conservador.

(Por Shyamantha Asokan)