Suprema Corte da Rússia ordena fechamento de grupo de direitos humanos mais antigo do país

MOSCOU - A Suprema Corte da Rússia ordenou o fechamento da ONG Memorial, símbolo no país por sua luta pelos direitos de liberdades civis e seu papel de guardar a história das vítimas do Gulag soviético. A medida marca mais um passo na repressão àqueles que criticam o Kremlin.

"A decisão foi de fechar o Memorial Internacional e suas filiais regionais", afirmou o grupo em sua conta no Telegram. A medida havia sido pedida pela promotoria e foi aceita pela juíza Alla Nazarova. "Fechar o Memorial devolve a Rússia a seu passado e aumenta o perigo de (novas) repressões", afirmou a advogada de defesa Maria Eismont.

Em 2021, a repressão a opositores se acelerou na Rússia, com o fechamento de meios de comunicação e ONGs, além do desmantelamento do movimento político do opositor Alexei Navalni, preso.

O pedido da promotoria foi feito em novembro, sob a justificativa de que a ONG desrespeitou "de maneira sistemática" suas obrigações como "agente do estrangeiro". Esse rótulo - que remete ao termo "inimigo do povo" da era da União Soviética - marca as organizações como culpadas de atuar contra os interesses de Moscou, por meio de dinheiro recebido do exterior.

Todos os grupos que recebem tal classificação devem mostrar sua condição de "agente do estrangeiro" em suas publicações. Caso contrário, podem ser punidos com multas altas e passarem por procedimentos administrativos. / AFP