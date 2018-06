Suprema Corte de Honduras rechaça 'cidades-modelo'

O argumento dos defensores das "cidades-modelo" é de que elas ajudariam a estimular o crescimento econômico em um país com dificuldade para fazer frente à corrupção e à criminalidade.

O porta-voz da Suprema Corte, Daniel Aguirre, disse a jornalistas que os magistrados hondurenhos consideraram a proposta inconstitucional, uma vez que previa a criação de zonas especiais de desenvolvimento fora da jurisdição do sistema judiciário nacional.

O projeto de lei autorizando a construção de cidades privadas foi aprovado pelo Congresso de Honduras em janeiro do ano passado. Na ocasião, a proposta causou controvérsia, especialmente por causa da cessão de território hondurenho à iniciativa privada.

Um grupo de investimentos norte-americano planejava investir US$ 15 milhões para desenvolver a infraestrutura básica da primeira "cidade-modelo" perto de Puerto Castilla, na costa caribenha de Honduras. As informações são da Associated Press.