Suprema Corte de Israel mantém libertação de presos A Suprema Corte de Israel manteve na noite desta segunda-feira a decisão do governo de libertar 477 prisioneiros palestinos em troca do soldado Gilad Schalit, que está no cativeiro na Faixa de Gaza há mais de cinco anos. A Suprema Corte rechaçou quatro apelos feitos contra a libertação dos presos palestinos, um deles feito por uma associação de vítimas de ataques palestinos. Schalit, sequestrado há mais de cinco anos, quando tinha 19 anos, deverá ser libertado na terça-feira.