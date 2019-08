Suprema Corte do Peru decide sobre libertação de Keiko Fujimori

LIMA - A Suprema Corte do Peru decide nesta sexta-feira, 9, se liberta a líder opositora Keiko Fujimori, em prisão preventiva há nove meses em razão do escândalo de propinas detonado pela construtora brasileira Odebrecht que atingiu também quatro ex-presidentes do país.

Qualquer que seja a decisão, no entanto, terá amplo impacto no futuro político de Keiko já que o Peru debate uma proposta do presidente Martín Vizcarra de adiantar em um ano as eleições, para abril de 2020, com objetivo de superar uma "crise institucional" que causa frequentes embates com o Congresso - controlado pela oposição fujimorista.

Se for libertada, Keiko poderá retomar a liderança de seu partido, o mais votado do Peru, e se apresentar como candidata presidencial pela terceira vez. Se continuar presa, no entanto, essa possibilidade praticamente desaparece.

A Sala Penal Permanente da Suprema Corte peruana deve divulgar a decisão de um recurso de apelação feito pela defesa às 11 horas (horário de Brasília).

Trata-se da terceira tentativa de Keiko de ser solta desde que um juiz a colocou em prisão preventiva por 36 meses em 31 de outubro de 2018.

Ela não estará presente no tribunal, mas acompanhará a audiência por teleconferência a partir da prisão feminina de Chorrillos, no sul de Lima.

Se o tribunal aceitar sua apelação, Keiko será solta ainda nesta sexta-feira. Caso contrário, ainda poderá apelar futuramente, em última instância, ao Tribunal Constitucional.

Recuperar tempo em família

Analistas peruanos especulam sobre o que Keiko fará caso seja solta. "Veremos se é capaz de se reinventar e reinventar o fujimorismo ou se simplesmente virará a página ou se vai se isolar em suas vida privada", disse Carlos Melendez.

"(Em qualquer caso), seguirá como uma voz da oposição ao vizcarrismo e, talvez, ainda tenha algum poder no país", completou.

Uma fonte do entorno familiar de Keiko afirmou à France-Presse que ela "está focada na esperança de sair e de recuperar o tempo (perdido) com sua família, ainda que seus partidários a queiram imediatamente à frente de uma manifestação".

Keiko, de 44 anos, é casada com um cidadão americano, tem duas filhas e é a primogênita do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), que também está preso.

A Sala da Corte que decidirá seu futuro é integrada por cinco magistrados, presididos por Hugo Príncipe, um dos três juízes do tribunal que, em 2009, sentenciou Alberto Fujimori a 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade.

Keiko lidera o partido Força Popular, que domina o congresso peruano, e foi duas vezes candidata à presidência (em 2011 e 2016).

O fujimorismo, movimento populista de direita com traços autoritários que apoia o livre mercado, é a principal força eleitoral do país desde 2016.

Organização criminosa

Keiko foi enviada à prisão por um pedido da procuradoria anticorrupção, que a investiga ao lado de dezenas de seus colaboradores por supostamente lavar US$ 1,2 milhão em aportes ilícitos da Odebrecht para sua campanha de 2011. Ela nega a acusação.

A procuradoria diz que ela liderava uma "organização criminosa dentro de seu partido".

Sua defesa recorreu à Suprema Corte depois de um tribunal de apelações rechaçar em janeiro o pedido para libertá-la. Keiko questiona sua prisão alegando que a investigação da procuradoria tem como base uma "trama de mentiras".

Sua prisão desatou uma crise em seu partido, que perdeu o poder esmagador com o qual encurralou o presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) até que ele renunciou em março de 2018.

O grupo perdeu a maioria absoluta do Congresso, onde tinha 73 dos 130 legisladores. Agora tem 53 cadeiras, mas continua a ser a maior força no fragmentado parlamento peruano.

As pesquisas mostram, no entanto, que a grande maioria dos peruanos deixou de apoiar o Força Popular, que era o partido mais popular no Peru e obteve quase 50% dos votos nas últimas duas eleições (2011 e 2016).

O caso da Odebrecht, sua rejeição às reformas anticorrupção de Vizcarra e as lutas com seu irmão mais novo, Kenji, enfraqueceram Keiko. Atualmente ela só tem o apoio de 9% dos peruanos, de acordo com uma pesquisa da Ipsos.

O escândalo da Odebrecht também atinge os ex-presidentes PPK, Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) e Alan García (1985-1990 e 2006-2011), que se suicidou em abril antes de ser preso. / AFP