Suprema Corte permite que administração Trump continue com política migratória 'Fique no México'

The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - A Suprema Corte reviveu temporariamente nesta quarta-feira, 11, um programa do governo Trump que forçou cerca de 60 mil solicitantes de asilo a esperarem no México enquanto seus pedidos eram analisados. Um tribunal de apelações havia bloqueado o programa, dizendo que ele estava em desacordo com a lei federal e com os tratados internacionais e estava causando "danos extremos e irreversíveis".

LEIA TAMBÉM > Governo dos EUA acerta detalhes sobre coleta de DNA de imigrantes ilegais

A ordem da Suprema Corte foi breve e sem assinatura, e não deu motivos para suspender a decisão da corte de apelação enquanto o caso avançava. A juíza Sonia Sotomayor escreveu que teria negado o pedido de permanência do governo.

A decisão, do Tribunal de Apelações do Nono Circuito dos Estados Unidos, em San Francisco, se aplicava aos dois estados fronteiriços de sua jurisdição, Califórnia e Arizona, e entrará em vigor na quinta-feira.

Ao instar a Suprema Corte a tomar medidas imediatas, o procurador geral Noel J. Francisco disse que a decisão da corte de apelação já havia causado caos na fronteira.

Sem uma suspensão temporária da Suprema Corte, ele escreveu, a decisão do tribunal de apelação era "praticamente uma garantia de impor danos irreparáveis, provocando uma corrida na fronteira e potencialmente exigindo que o governo permitisse a entrada de estranhos nos Estados Unidos e detivesse milhares de estrangeiros que não têm nenhum direito de entrar neste país, ou então soltá-los no interior, onde muitos simplesmente desaparecerão”.

A política contestada, que a administração chama de Protocolos de Proteção do Migrante e outros chamam de ‘Fique no México’, aplica-se a pessoas que viajam pelo México para chegar à fronteira com os Estados Unidos.

Desde que a política foi implementada no início do ano passado, dezenas de milhares de pessoas aguardaram audiências de imigração em acampamentos insalubres. Houve relatos generalizados de agressão sexual, seqüestro e tortura.

O programa "colocou os requerentes de asilo diretamente em risco", a União Americana das Liberdades Civis, que representa pessoas e grupos que desafiam o programa, disse aos juízes em um apelo breve instando-os a não intervir. "Os requerentes de asilo retornados ao México são enviados para algumas das áreas mais violentas do mundo".

“De fato”, dizia o documento, “o próprio Departamento de Estado dos EUA reconheceu a 'vitimização de migrantes' no México 'por grupos criminosos e, em alguns casos, por policiais, oficiais de imigração e funcionários da alfândega', incluindo seqüestros, extorsão e violência sexual. "

Francisco escreveu que o programa se mostrou bem-sucedido. "Foi uma ferramenta extremamente eficaz e indispensável nos esforços dos Estados Unidos, trabalhando em cooperação com o México, para lidar com a crise migratória em nossa fronteira sudoeste", escreveu ele.

A política tem exceções importantes, escreveu Francisco. Ela não se aplicava, disse ele, "a qualquer estrangeiro que provavelmente enfrentará violência patrocinada pelo Estado" ou "a cidadãos mexicanos ou a certos estrangeiros especialmente vulneráveis, como crianças desacompanhadas".

De maneira geral, porém, ele escreveu que os Estados Unidos não eram obrigados, de acordo com os tratados que assinaram, a proteger os migrantes de "atos criminosos rotineiros que não sejam perseguição ou tortura".

O bloqueio da política teria consequências negativas, escreveu Francisco.

"O processamento de um afluxo repentino de dezenas de milhares de migrantes - cada um dos quais precisaria ser examinado, inclusive por questões médicas urgentes - imporia um fardo enorme às autoridades de fronteira e diminuiria sua capacidade de realizar outras missões fundamentais", escreveu ele, "Como proteger contra ameaças à segurança nacional, detectar e confiscar materiais ilícitos e garantir comércio e viagens eficientes".

A Suprema Corte recentemente reverteu várias liminares emitidas por tribunais inferiores, bloqueando aspectos das novas e difíceis políticas de imigração. Em um par de decisões recentes, por exemplo, o tribunal suspendeu liminares que haviam bloqueado os planos do governo de negar green cards a imigrantes que provavelmente se tornariam "fardos públicos" pelo uso ocasional de benefícios como o Medicaid, vale-refeição e vale-moradia.

A votação foi de 5 a 4 em ambos os casos, com os membros mais conservadores do tribunal na maioria. Discordando de uma dessas ordens no mês passado, a juíza Sotomayor escreveu que o governo havia sido muito rápido ao buscar o Supremo Tribunal depois de derrotas nos tribunais inferiores.

"Reivindicando uma emergência após a outra, o governo recentemente procurou suspensões em um número sem precedentes de casos, exigindo atenção imediata e consumindo recursos limitados dos tribunais em cada uma", escreveu ela. “E a cada aplicação sucessiva, é claro, seus gritos de urgência soam cada vez mais vazios.”

Ela continuou: "É difícil dizer o que é mais preocupante: que o governo busque esse alívio extraordinário aparentemente como uma questão de curso, ou que o tribunal o conceda".

O presidente Trump criticou a dissidência da juíza Sotomayor, dizendo que ela deveria se recusar a se envolver em "todos os assuntos de Trump ou relacionados a Trump!"