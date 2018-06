Supremo rejeita apelo do governo no caso Clarín A Corte Suprema de Justiça da Argentina rejeitou ontem a tentativa do governo Cristina Kirchner de levar o debate sobre a validade da Lei de Mídia diretamente para a cúpula do Judiciário. A medida atropelaria a instância que atualmente avalia a questão, a Câmara Civil e Comercial, uma das poucas da Justiça em que a Casa Rosada não tem ampla influência.