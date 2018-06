Supremo Tribunal do Egito anuncia greve

Os magistrados deveriam ter decidido, neste domingo, sobre a legalidade do conselho que criou uma nova e controversa Constituição para o país. Além disso, também deveriam ter analisado a legitimidade da alta câmara do parlamento egípcio. No entanto, a corte acabou adiando as sessões e anunciando a greve.

A paralisação se soma aos planos da oposição de fazer um protesto no palácio presidencial amanhã, levando a crise política do país ao pior nível em quase dois anos desde que o levante popular resultou na deposição do ex-ditador Hosni Mubarak.

Os juízes dos tribunais de apelação já estavam em greve por tempo indeterminado, juntando-se aos colegas de outras cortes que suspenderam o trabalho na semana passada para protestar contra o que eles consideraram um assalto de Morsi ao judiciário. Há cerca de duas semanas, Morsi ampliou seus próprios poderes, impedindo que futuras decisões suas sejam contestadas judicialmente.

A última vez em que o Egito registrou uma greve geral do judiciário foi em 1919, quando magistrados se juntaram a um levante contra o domínio colonial britânico.

As informações são da Associated Press.