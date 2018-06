Supremo venezuelano proíbe que Assembleia monitore o Judiciário

CARACAS - O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela (TSJ) proibiu nesta terça-feira, 1, a Assembleia Nacional de investigar a nomeação de seus juízes, determinada em 23 de dezembro pela legislatura anterior do Parlamento, controlada pelo chavismo. A decisão vale também para outras instâncias do Judiciário venezuelano, como o Conselho Nacional Eleitoral e o Ministério Público.

"A Assembleia Nacional não está legitimada para revisar, anular, revogar ou deixar sem efeito a nomeação de magistrados do TSJ", diz a decisão publicada hoje. "Além de não estar prevista na Constituição e atentar contra o equilíbrio de poderes, a AN não conta com a maioria de dois terços de seus integrantes necessária."

"O controle político se estende fundamentalmente sobre o Poder Executivo e não sobre os demais poderes", acrescenta a sentença da Sala Constitucional do TSJ

A coalizão opositora Mesa de Unidade Democrática elegeu a maioria de dois terços em 6 de dezembro, mas a perdeu depois que o TSJ impugnou a vitória de três deputados opositores no Estado de Amazonas. A Corte também derrubou recentemente o veto da Assembleia ao decreto de emergência econômica do presidente Nicolás Maduro.

A MUD acusa o chavismo de usar o TSJ - cujos juízes foram nomeados pelo governo e raramente decidem contra os bolivarianos - para invalidar os poderes obtidos nas urnas pela oposição. Líder da bancada opositora no Parlamento, Julio Borges disse que a iniciativa do TSJ é ilegal. "Seis ou cinco magistrados eleitos por razões políticas não podem bloquear a Assembleia", disse.

Pressão. Parlamentares chavistas convocaram partidários do presidente Nicolás Maduro a cercar a sede da Assembleia Nacional e impedir a sessão do dia do Parlamento. Líder da minoria chavista na Assembleia, o deputado Héctor Rodríguez, do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), pediu que a militância chavista tome as ruas para defender Maduro e as conquistas do chavismo.

"Não continuemos aquartelados. Temos de sair às ruas e nos mobilizar e debater", disse, segundo o jornal El Universal. "Precisamos acompanhar o companheiro Nicolás Maduro e retomar o caminho da vitória."

Outro deputado chavistta, Francisco Torrealba, criticou o comando da MUD e pediu que os manifestantes que estavam na porta da Assembleia impedissem a sessão do dia. "Esse espaço é do povo e não da oligarquia burguesa", afirmou, sob os gritos de "não haverá sessão". Apesar dos protestos, a reunião começou sem incidentes. / AFP