Supremo vota reforma de saúde de Obama hoje

"A lei dá às famílias de trabalhadores de classe média a segurança que elas merecem. Estamos confiantes de que a lei é constitucional", afirmou o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney.

Obama concentrou os 14 primeiros meses de mandato nessa reforma, que não alcançou seu propósito inicial de garantir acesso universal aos serviços de saúde. O projeto aprovado pelo Congresso, na época com maioria democrata nas duas Casas, previu o dever de os empregadores proverem planos de saúde a seus funcionários. Essa "cláusula comercial", segundo os críticos, choca com o princípio constitucional do livre arbítrio do cidadão comprar ou não um produto.

Os autônomos e não empregados teriam de adquirir uma apólice por seus próprios meios. Os mais pobres, com renda anual de até US$ 15,4 mil, seriam cobertos pelo Medicare, um serviço federal de saúde aos carentes. As pessoas com renda de até US$ 44,6 mil receberiam subsídio federal para pagar seu plano. Para as companhias do setor, tornou-se proibido fixar limite de idade para a adesão a um plano e cancelar planos de pessoas enfermas.

Os republicanos, vencidos na tramitação da reforma, jamais abandonaram os ataques.