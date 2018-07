Surto de E. coli mata bebê nos EUA, diz TV As autoridades de saúde da Geórgia, nos EUA, estão tentando localizar a fonte de um surto de contaminação da bactéria E. coli no sudeste do país que matou um bebê de um ano e nove meses e deixou outros dez doentes, informou nesta sexta-feira o site da ABC News.