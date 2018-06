Surto de Ebola em Uganda começou após funeral

Funerais em Uganda são cerimônias elaboradas, que atraem grandes multidões. Em discurso nacional nesta semana, o presidente de Uganda, Yoweri Museveni, pediu que as pessoas evitem contatos desnecessários com outras pessoas e desencorajou apertos de mão.

O Médicos Sem Fronteiras disse que, embora esse tenha sido um bom conselho, pessoas sem sintomas não provocam contaminação e que evitar o contato com fluidos corporais de outras pessoas é a melhor forma de limitar o surto de Ebola, doença infecciosa que mata rapidamente. As informações são da Associated Press.