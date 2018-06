Surto de ebola no oeste da África já matou 147 pessoas

A maioria dos casos foi registrada em Guiné, onde 136 pessoas morreram. As outras 11 mortes ocorreram na Libéria.

A doença provocada pelo vírus ebola causa febre alta, hemorragia interna e sangramentos externos. A doença não tem cura, não há vacina e o índice de óbitos por infecção é extremamente elevado. Surtos de Ebola são raros no oeste África, sendo mais comuns nas regiões central e leste do continente. Fonte: Associated Press.