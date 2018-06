Surto de ebola pode durar mais 6 meses

Novo levantamento divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra que a Libéria registrou mais mortes causadas por ebola - 413 - do que quaisquer outros países afetados pelo surto.

Tarnue Karbbar, agente do grupo de ajuda humanitária Plan International, no norte da Libéria, disse que as equipes que lidam com o assunto simplesmente não conseguem documentar todos os novos casos da doença. Muitos dos infectados são mantidos escondidos em casa por parentes, que temem ir a um centro de tratamento de Ebola. Outros são enterrados antes mesmo de os funcionários conseguirem chegar a áreas remotas, segundo Karbbar. Nos últimos dias, surgiram 75 casos do tipo apenas na pequena cidade de Voinjama.

"Nosso desafio agora é garantir a quarentena da área (em Voinjama) para conseguirmos conter a transmissão (da doença), comentou Karbbar.

Os últimos dados da OMS estimam 1.145 mortes por ebola na Libéria, Serra Leoa, Guiné e Nigéria, e pelo menos 2.127 casos da doença nesses quatro países do oeste africano. Fonte: Associated Press.