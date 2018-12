Suspeita de assédio por brasileiro leva à queda de chefe da UNAids

O diretor-executivo da UNAids, Michel Sidibe, anunciou que deixará o cargo um ano antes do final de seu mandato, em 2020. A informação foi revelada depois de uma semana de tensas negociações em Genebra. O africano indicou que renunciará a seu posto em meados de 2019.

Responsável pela reposta contra a aids no mundo, a agência da ONU passou a viver uma intensa turbulência desde a revelação de um escândalo de assédio sexual envolvendo seu vice-diretor, o brasileiro Luiz Loures.

Uma das funcionárias, a sueca Martina Brostom, acusou o brasileiro de ter cometido assédio sexual durante uma viagem da instituição à Ásia em 2015. O brasileiro negou todas as acusações. Mas deixou a instituição meses depois das revelações.

Uma investigação inicial constatou que não existiam provas suficientes para incriminar Loures. Mas trechos do documento que foram vazados à imprensa revelaram que Sidibe interferiu nas investigações e chegou a propor à suposta vítima um acordo.

Sidibe, numa tentativa de salvar sua reputação, ordenou a realização de uma auditoria independente sobre a entidade. Mas, na sexta-feira passada, o resultado da apuração se provou desastrosa para o africano. Em seu informe, a comissão de inquérito o acusou de liderar uma cultura de impunidade na instituição. Para os investigadores, Sidibe deveria renunciar.

Eles ainda acusaram a liderança da UNAids de promover um “vácuo de responsabilidade” e de não lidar com casos concretos de assédio sexual.

Num primeiro momento, Sidibe anunciou medidas para lidar com a crise. Mas sua atitude foi considerada como “desastrosa” por diversos governos. A Suécia, por exemplo, chegou a anunciar que suspenderia os repasses de US$ 28 milhões para a entidade. Estocolmo é o segundo maior doador da UNAids.

Pressionado, Sidibe indicou que partirá em junho. Num comunicado emitido nesta quinta-feira, a UNAids não faz nenhuma referência ao inquérito e apenas indica que sua saída tem como objetivo “garantir uma transição ordenada” na agência da ONU.

Nem todos ficaram satisfeitos com a decisão. Paula Donovan, diretora da entidade AIDS-Free World, criticou a forma pela qual Sidibe está deixando a entidade. “Ele não merece sair quando e como ele quer”, atacou.

Ela ainda critou a “falta de liderança” por parte do secretário-geral da ONU, António Guterres. “A cultura de impunidade se mantém intacta”, insistiu. “A tolerância zero que a ONU afirma ter com esses casos não é nada mais que um slogan vazio”, completou.