Suspeita de ataque com gás sarin é presa no Japão Naoko Kikuchi, japonesa procurada há 17 anos por suspeita de ter ajudado na fabricação do gás sarin usado no ataque ao metrô de Tóquio em 1995, foi detida no domingo. Segundo a polícia, ela declarou que se sentia aliviada após a prisão, porque agora não tem de esconder mais sua identidade.