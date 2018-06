Suspeita de bomba esvazia igreja próxima ao massacre

A igreja St. Rose of Lima era frequentada por Adam Lanza, o jovem que matou 20 crianças e seis adultos em uma escola de Newtown na última sexta-feira. Sua mãe e oito das crianças mortas no ataque de sexta também eram frequentadoras dessa igreja.

Cerca de 800 pessoas compareceram à missa das 9h neste domingo na igreja St. Rose of Lima. "Vocês não vão se lembrar do que eu disser, e isso se tornará desimportante. Mas vocês vão ouvir, lá no fundo, aquela palavra que finalmente trará paz e alegria, Essa é a palavra pela qual vivemos, Essa é a palavra pela qual esperamos e essa é a palavra pela qual amamos", disse em seu sermão o padre Jerald Doyle.

"As crianças estão com os anjos? Elas vão viver com os anjos?", perguntou à mãe Jennifer Waters, de 6 anos, mesma idade de várias das vítimas do massacre. A mãe, Joan, 45, respondeu que sim e pediu que Jennifer ficasse quieta durante a missa.

As autoridades locais disseram que Lanza matou a tiros sua mãe, Nancy, em casa, antes de dirigir-se à escola elementar Sandy Hook no carro dela. As três armas que ele levou para cometer o massacre também eram de propriedade de sua mãe, inclusive o rifle semiautomático que ele usou para matar as 12 meninas, os oito garotos e as seis funcionárias da escola.

Segundo o médico-legista da polícia de Newtown, dr. H. Wayne Carver, todas as vítimas foram baleadas mais de uma vez com o mesmo rifle. Lanza se matou com um tiro quando os primeiros policiais chegavam à escola.