Suspeita sobre os generais Grupos que fizeram a revolução na Praça Tahrir acusam a junta militar de planejar impor uma ditadura de generais. Os oficiais que governam o Egito desde a queda do ditador Hosni Mubarak, em fevereiro, dissolveram no mês passado o conselho que deveria começar a definir os termos da nova Constituição. O órgão era majoritariamente formado por grupos islâmicos, que controlam 72% do Parlamento.